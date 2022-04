Valga ja Võru ämmaemandad hakkavad koduvisiite tegema

Sel nädalal lõpetas 21 Eesti ämmaemandat koolitusprogrammi ja on nüüd valmis alustama sünnitusjärgsete koduvisiitidega, et olla toeks äsja lapse saanud peredele. Teiste seas said koolituse kaks ämmaemandat Valga haiglast ning kaks Lõuna-Eesti haiglast.