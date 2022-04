Sadadel põgenikel alustada aidanud keskus lõpetas lausabi andmise

«Ainus asi, mida ma teinud pole, on arvet pidada,» vastas keskuse eestvedaja Piret Haljend küsimusele, kui paljud ukrainlased on viimase kahe kuuga keskusest abi saanud. «Abi on käinud siin saamas mitusada inimest, aga aktiivseid käijaid, kelle nime ma tean ja kelle lugu ma tean, on 30 ringis.»