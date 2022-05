GALERII ⟩ Taidlejad nautisid võimalust taas koos pidutseda

Valga valla taidlejatel on kujunenud kenaks tavaks kord aastas kõik kokku saada, et pidada maha meeleolukas pidu, kus vastastikku oma oskusi näidatakse. Ülemöödunud aastal suudeti see napilt enne koroonaviiruse rünnakut veel maha pidada, aga mullu sundis viirus suursündmusest loobuma.