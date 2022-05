Põlvamaa lühiuudised

Hooldekodus asus ametisse uus juhataja

Tähe on Kanepi keskkooli vilistlane, õppinud Tartu meditsiinikoolis õendust ning täiendanud ennast erakorralise meditsiini alal. 17 aastat töötas ta Põlva haiglas kirurgiaosakonna õena ning järgmised 15 aastat Tartu kiirabis kiirabiõena. Pansionaadi juhtimise kogemust on Tähel kuus aastat.

Krootuse hooldekodu uus juhataja väärtustab meeskonnatööd ning peab oluliseks kvalifitseeritud personali, head teenindust, hoolivust ja sõbralikkust. Tulevikus soovib ta arendada ja täiendada sotsiaalteenuste paketti, et teenused oleksid pidevad, mitmekülgsed ja paindlikud, ning hoida tähelepanu keskmes sotsiaalteenuste kvaliteeti. «Krootuse hooldekodu on nüüdisaegselt renoveeritud, asub looduskaunis kohas ning hooldekodu elanikud on hoitud ja hoolitsetud. Töötame ka edaspidi selle nimel, et hooldekodu elanike toimetulek ja rahulolu oleks tagatud,» sõnas Lea Tähe. LEPM

Valla kodulehel näeb eelarve täitumist

Muutuvad pangakontori lahtiolekuajad

Muudatus on seotud pangakontori oluliselt vähenenud külastatavusega. Kolme aastaga on klientide voog Põlva kontoris vähenenud ligi kolm korda. See on mõistetav, sest digitaalseid lahendusi on pidevalt lisandunud ning paljud kliendid eelistavad ajada asju interneti- või mobiilipangas. Ka arvelduskontot saab avada interneti teel, pangakontorit külastamata. Samuti on võimalik saada lisaks telefonikonsultatsioonile videonõustamist ning kodulaenu või liisingut saab võtta täielikult digikanaleid kasutades.