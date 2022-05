Lidl plaanib Võrus suurpoele naabriks tulla

Jüri ja Luha tänava nurgal asuva kahe kinnistu omanik Imre Viilukas kinnitas, et Lidlil on ostuhuvi olemas, läbirääkimised käivad ning kui kõik õnnestub, võib pood tõesti Võrru tulla. «Praegu on meil Lidliga olemas kinnistute müügi osas suusõnaline eelkokkulepe,» täpsustas Viilukas.