Sten Mahov: väärtuste tõsiseltvõetavus

On arusaadav, et käimasolev sõda muudab maailmas asjade käiku, seda enam paneb aga mõtlema, kas jutte, mida räägime, saab ka tõsiselt võtta. Ja kui, siis millise piirini.

Läinud sügisel leidis Šotimaal Glasgow’s aset kliimamuutuste konverents, kus arutati, mida teha ning kuidas peatada edasine suurem kliimasoojenemine. Riigid, kes lubasid teha rohkem, pälvisid aplausi ning kiiduavaldused. Need, kes ei osalenud või kes midagi väga teha ka ei lubanud, said nahutada.

Eestigi on võtnud endale kohustuse hakata roheliselt elama, kaugem eesmärk on saada kliimaneutraalseks. Kuidas seda saavutada? Näiteks tuleks otsida energiatootmises alternatiive ning tõmmata koomale meie põlevkivitööstust.

Sellele mõeldes on üsna tore manada silme ette kaunis pilt, kus rõõmsad inimesed hingavad puhtamat õhku, elavad õnnelikumalt ja kauem. Ja kui me vähem saastame, saavad ka jääkarud lumeväljadel edasi küttida, lõvidki ei sure savannides veepuuduse kätte. Kas pole ilus?