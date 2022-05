Orava kooli ootavad tulevikus ees muudatused

«Murekoht on kvalifitseeritud õpetajate ja tugipersonali leidmine, samuti teeb muret laste arv. Kui aastal 2016 oli neid 58, siis praegu on 32 – see arv on olnud stabiilses langustrendis,» selgitas Otsatalu. «Muidugi on aineõpetajate leidmisega mujalgi Eestis probleeme, kuid Orava kool on keskustest kaugel, ei taheta tulla osalise koormusega. Kui keegi haigeks jääb, on väikeses koolis ka asenduste korraldamine keeruline.»