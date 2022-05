Viie tütre ema: tee tööd, aga ära näe vaeva

Maarja Küla tegevusjuhendaja Tiina Oimet teab, et tuleb teha seda, mis meeldib, ning rõõmuga ja silmade särades – siis on kõik hästi.

Maarja Külas on tegevusjuhendaja naine, kes oma viie tütre kasvatamise kõrvalt julges võtta vastu töö intellektipuudega inimeste juures. Nüüd on lastest üks samuti seal ametis, teised olnud kas tööl või asendamas. Seega oma pere ja külapere on kasvanud koos. Juba seitseteist aastat.