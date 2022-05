Varisenud sillaümbrus ootab Valgas korrastamist

Valga asevallavanema Kaupo Kutsari sõnul on varisenud ümbrusega silla all ripakil kaablid ja osa neist on ohtlikud. Kaablid kuuluvad riigifirmale Elektrilevi. «Oleme neid teavitanud, et nad kaableid remondiksid. Tahtsime, et nad paneks kaabli jõe alt läbi, aga nad leidsid, et vald peaks poole summast kinni maksma. Praegu käib arutelu selle ümber, et tahaksime, et nad kõrvaldaksid ohtlikud kaablid. Siis saaksime sinna täite peale panna ja teeserva korda teha. Ootame vastust,» lausus Kutsar.