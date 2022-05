Valgamaa tuntuima metsavenna raamatust ilmus 3. trükk

Käärmann on kirjutanud mitu raamatut, kuid üks armastatumaid on just nimetatud käsiraamat. Tema ellujäämisõpetus sisaldab lihtsat elutarkust, kuidas toime tulla ekstreemsetes olukordades, jääda alati iseendaks ja truuks Eestile. Ta õpetab käsitsema relvi ja ehitama kodu metsas, kui agressor ründab kodumaad. Raamatust saab lugeda sedagi, kuidas ja milliseid toiduaineid on mõistlik varuda.