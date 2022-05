Tõrva valla noored saavad 100 paari spordijalatseid

Tõrvast pärit odasangar Magnus Kirt, kes ise endale spordipisiku just kodulinnast saanud, soovib noortele sportimiseks indu anda. «Kuna Tõrvas on nüüd tingimused sportimiseks ideaalsed, annab see abi koos Euroopa Adidasega loodetavasti lastele veel natuke kvaliteeti juurde sportimise nautimiseks,» vihjas odaviskaja eelmisel aastal valminud Tõrva uuele staadionile ning vee- ja saunakeskusele Veemõnula.