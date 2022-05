Käsitöökonkursi võitsid trendikad õlakotid

Pere pärimusloost sündisid meistri kätetööna trendikad õlakotid, mille mustrites on vanad Urvaste ja Hargla kindakirjad, aga põhimaterjaliks vildikanga ülejäägid.

Kahest eripreemiast ühe sai Virve Niilisk, kes oli loonud seeria Vana-Võromaa vöökirjadega randmesoojendajaid, mis on kootud koerakarvaga lõngast. Teise eripreemia pälvinud töö on ainest saanud nii vanaemalt pärinevast kindast kui ka loodusest: Sirje Hainas on väga peenelt kudunud ning roosinud sõrmkindad „Kivilill“.