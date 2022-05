Teeme Ära talgutele on end kirja pannud üle 13 500 inimese

Talguveebi on kirja pandud enam kui 1100 talgut, sealhulgas üle 270 veeohutuse talgu ja 350 igaühe looduskaitse talgut. Abikäsi oodatakse nii linnas kui ka maal.

Juba 15. aastat Teeme Ära egiidi all toimuv igakevadine talgupäev on suurim vabatahtlike osalusega kodanikualgatus Eestis. Kõik huvilised saavad talguveebis aadressil www.teemeara.ee valida endale sobivad talgud ning kaasa aidata kodukandi elukeskkonna paranemisele ja turvalisuse suurenemisele igas Eestimaa nurgas.

Talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüüri sõnul on tänavust talgupäeva pikisilmi oodatud, sest inimesed soovivad taas kokku tulla ja üheskoos tegutseda. „Meie maakondade koordinaatorid kinnitavad, et seekordset talgukevadet iseloomustavad kogukondades vastakad tunded: ühelt poolt suur ootus ja teisalt ettevaatlikkus,“ lausus Tüür. „Koroonapandeemia aastatel kogetud eraldatus on vajutanud oma jälje inimeste aktiivsusele, kuid sellele vaatamata ootavad tuhanded eestimaalased juba talgupäeva õhinat.“