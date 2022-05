GALERII ⟩ Minister Kersna käis Tilsis õpilasi ja õpetajaid julgustamas

Õpilasi julgustas valitsuskabineti liige jagama oma muresid mõne usaldusväärse isikuga. «Kui sul on mure ja hinges raske, ei lähe see niisama üle, minna võib hoopis palju hullemaks. Jagatud mure on alati väiksem. Leidke üks täiskasvanu, kellega seda muret jagada! Ning kui lained löövad üle pea, võtke üks hetk ja hingake vähemalt kolm korda sügavalt sisse ja välja. Ning sama oluline, kui söömine ja liikumine, on magada vähemalt kaheksa tundi,» pöördus ta õpilaste poole.