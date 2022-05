Setomaa Muuseumide konverents vaeb piiriteemasid

Setomaa Muuseumide konverents toimub esmakordselt Värskas asuvas 2020. aastal avatud Kindral Reegi majas, on jälgitav ka veebi vahendusel ning on tihedalt seotud Saatse muuseumi uue piiriteemalise ekspositsiooniga. Muuhulgas arutletakse keele- ja religioonipiiride üle, räägitakse väikerahvaste enesepiiritlemisest ning loomulikult Saatse uue näituseala sünnist.

Esinejateks on Merily Marienhagen Setomaa Muuseumitest, Mairo Rääsk Blueray OÜ-st, Ahto Raudoja Seto instituudist, folklorist Andreas Kalkun, etnoloog ja sotsiaalantropoloog Aimar Ventsel ja keeleteadlane Indrek Park. Päeva modereerib Ivo Posti. Konverentsile järgneb uue ekspositsiooniala avamine Saatse muuseumis koos kõnede ja peoga.

Saatse muuseumi uue püsiekspositsiooni pealkirjaks on "Õgal as’al omma piiri" ning selle väljatöötamisel oli peamiseks partneriks Blueray OÜ, kel pikaaegne kogemus muuseumivaldkonnas.

Näituseala visuaalse poole aitas paika saada sisearhitektuuribüroo Ruumimeistrid. Uue ekspositsiooni loomisega algusest peale seotud olnud Setomaa Muuseumid direktor Merily Marienhagen selgitas, et arvestades Saatse muuseumi asukohta ning asjaolu, et näituse keskmes on setod, sai esikohale seatud identiteedi ja kultuuriga seotud piirimõisted ja nende erinevad aspektid.