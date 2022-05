Laupäevasel talgupäeval osales üle 27 000 inimese

Üheskoos tehti 277 talgupaika veeohutumaks, rajati 361 liigirikast lilleniitu ning meisterdati 99 putukahotelli. Talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles ERR-ile, et projekti 15. tegevusaastal toimunud talgupäeva suurim õnnestumine oli kindlasti see, et vaatamata heitlikele aegadele otsustas kaasa lüüa nii palju inimesi.