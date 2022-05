GALERII ⟩ Tõrva valla aasta ema: olen õpetanud peret kokku hoidma

Kui Ruusmann oli välja kuulutanud ka aasta ema laureaadi, kelleks on Elena Kõverik, ütles naine ise, et on olnud ema iga päev 44 aastat ning ka edaspidi. «Kui Tõrva kultuurimaja direktor (Pille Ilisson – S.M.) helistas ja ütles, et olen nomineeritud aasta emaks, ütlesin, et on ka teisi väga tublisid emasid. [Et laureaadiks sain] olin üllatunud küll. Kui kuulsin, kui head resümeed olid tehtud ka teiste [kandidaatide] kohta, siis võib öelda, et kõik on väga tublid,» sõnas ta.