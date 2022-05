GALERII ⟩ Võrumaa aasta ema leiab aega ka külaseltsi elus hoidmiseks

Lapsed ütlevad, et nende ema Helve on väga soe ja sõbralik inimene. «Kogu elu on ta meid saatnud hea sõna ja toetava tagalana, samas andes meile piisavalt vabadust teha ise oma elu valikud ja otsused,» iseloomustavad lapsed oma ema. «Emana ootab ta alati lapsi ja lapselapsi korras tubade ja sooja südamega.»

Suhtlusel abiks videosild

Kaugemal elavate laste ja lastelastega suhtleb Helve pidevalt videosilla kaudu. Viimased aastad on tal möödunud oma ema ning samuti ämma ja äia hooldades, et tagada neile võimalus veeta viimse elupäevani aega oma kodus.

Helve Einla hoiab elus ka väikse Vana-Vastseliina küla käsitöö suunitlusega külaseltsi. Ta teeb ka ise imelist käsitööd, kusjuures eriti meeldib lapitehnika ja õmblemine. Tema eestvedamisel on korrastatud külamaja, korraldatakse talgupäevi, saadakse kokku teetassi taga ja pakutakse soovijatele kohta, kus saab käsitööga tegeleda.

Võrumaa arenduskeskus andis koostöös Võru maakonna omavalitsustega Võrumaa aasta ema tiitli üle eile emadepäevale pühendatud kontserdil Võru Kandles.

Saja aasta juubel

Tänavu möödub 100 aastat esimesest emadepäeva tähistamisest Eestis. Võru maakonna aasta ema aunimetust on Võrumaal välja antud aastast 2002.

Varem on selle tiitli pälvinud Ulvi Toomik, Tiia Must, Ene Laube, Hille Saarepuu, Kaja Klooren, Mirjam Dremljuga, Ülle Mõttus, Reet Kangro, Laine Värnik, Klarika Hirv, Katrin Parv, Airi Grossberg, Anneli Hollas, Inge Järvpõld, Tiiu Must, Janyka Vellak, Jane Soe, Marju Parv, Mai Kurrikoff ja Katrin Roop.

Võru maakonna aasta ema 2022 tänukirja pälvisid:

Mai Timmi elab Võru vallas, tema peres kasvab 5 last, kõige pisem neist 1-aastane. Tal on kadestamisväärne oskus organiseerida asju kiirelt ja probleemideta nii peresiseselt kui ka vabatahtliku tööd tehes. Tema rahulikkus ja oskus seletada lastele nii nagu päriselt elus asjad käivad on inspireeriv. Ta on selle aasta algusest näinud palju vaeva, et avada Navi Seltsimajas Waldorf lastesõim – esimene Eestis. Mai ei ole pühendunud ainult oma lastele vaid seisab kogu Navi küla laste eest.

Margita Kipasto elab Võru vallas ja on ema kolmele lapsele. Emana on ta avatud südamega, armastav ja hooliv. Tema igapäevane töö on vastutusrikas, emotsionaalselt ja füüsiliselt raske, kuid selle kõige juures on ta jätkuvalt rõõmus ja loominguline. Ta paneb rõhku loovusele ja paindlikkusele ning on alati valmis aitama. Ta on ehitanud üles reklaamiettevõtte Võrumaal ja olnud aastaid Osula külaseltsi ning muude vabatahtlike tegevuste hing ja süda.

Janne Anier elab Võru linnas, ta on ema neljale lapsele. On väga abivalmis, hoolas ja töökas. Toetab nii oma lapsi kui ka teisi inimesi. Armastab väga puhtust ja hoiab oma kodu alati väga puhtana. Talle meeldib toetada heategevuslikke organisatsioone, sest tunneb kaasa inimestele ja loomadele, kellel on hetkel elus raske. Tütar Kärol on öelnud, et ema on olnud alati väga hea ema oma lastele ja armastab kõige enam oma perekonda.