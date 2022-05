Galerii ⟩ Lõuna-Eesti Postimees avas Võrus kontori

Kolmapäeval alustas värskelt sisustatud ruumides oma tööd ka müügikonsultant-klienditeenindaja Krislin Mikson. Enne Postimees Gruppi tööle tulekut on ta pikalt olnud klienditeenindaja ning töötanud toitlustuses. «Minu ülesanne on klientide viisakas vastuvõtt, müügipakkumiste tegemine, ka kuulutuste ning ajalehetellimuste vastuvõtt. Ootame kliente väga,» rääkis ta oma tööst.

Samas ruumis on end sisse seadnud ka müügikonsultant Birgit Truu, kes alustas oma tööde ja toimetamistega kodukontoris juba 25. aprillil. «Selle nädala algusest olen kahel päeval juba ka kohapeal olnud. Algus on nagu ikka – korralik hoog vaja sisse saada,» sõnas varem müügikonsultandina töötanud Truu. Tema töö on hoolitseda selle eest, et Postimees Grupi väljaandeid võimalikult palju ostetakse, samuti võtta kuulutusi vastu siis, kui kolleeg puhkab.