Selgusid Lõuna-Eesti peresõbralikud toidukohad

Mullu, kui märgist esimest korda välja anti, sai selle Kagu-Eesti maakondadest ainukesena Valgamaal Otepääl asuv Ugandi Resto. Ka tänavu tunnustati söögikohta, kuid juba kuldmärgisega. «Ugandi Resto on heade toitude, meeldiva teeninduse ja maitseka interjööriga restoran, mis on sobilik nii suurematele kui väiksematele peredele. Lapsed on väga oodatud ning seda näitab ka lastemenüü, kust iga laps saab ise valida endale maitsva kõhutäie ning toitu oodates saab aega veeta mängunurgas või pilte värvides. Suvisel ajal on aias võimalik kiikuda, turnida ja liivakastis mängida,» seisab iseloomustuses.