VIDEOLUGU ⟩ Minister Kersna: Ukraina lastel tuleb sügiseks keel ära õppida

«See viimane poolteist kuud on olnud paras karussell. Teadmatust on hästi palju, sellega tuleb hästi kiiresti kohaneda, sellele tuleb hästi kiiresti reageerida. Mulle meeldib öelda, et see on nagu start-up’i juhtimine, paras kriisijuhtimine, aga täna koolielu ongi selline,» rääkis Võru Kreutzwaldi kooli direktor Taavi Karu.