Antsla noored pälvisid looduskaitsja märgi

Jan Fred Joab pälvis tunnustuse suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodusfotokonkurssidel ning aktiivse loodusalase tegevuse eest. Ta õpib Antsla gümnaasiumi 8.b klassis. Loodus on teda alati huvitanud, eriline huvi on tal lindude vastu. Noormees on andnud Eesti Elurikkusesse palju põnevat infot lindude rände ja pesitsuste kohta.

Kuna talle meeldib väga pildistamine, on ta Antsla koolipoisina teinud oma looduspiltidest fotonäituse. Esmalt oli see näitus Antsla gümnaasiumis, kuid praegu on see ringlemas Võrumaa raamatukogudes.

Noored eeskujud

Vabariigi president Alar Karis õnnitleb Jan Fred Joabi. Arno Mikkor

Joab on eeskujuks paljudele noortele, kuna ta on järjekindel ja õpihimuline. Sel aastal esines ta edukalt ka mitmel olümpiaadil, sealhulgas bioloogias ja keemias. Kaugõppe ajal ehitas ta koos isaga Võrumaal olevasse Madise rabasse varjendi, kust oli võimalus jälgida loomade elu. Talle endale oli ehk kõige põnevam jälgida kotkaste tegemisi.

Tema loodusfotosid on märgatud ja autasustatud varemgi, näiteks Looduse Aasta fotovõistlusel, võistlusel Märka Mind ja RMK fotovõistlustel. Tema pildid on jõudnud ka loodusajakirjadesse ja telesse.

Joosep Trolla sai tunnustuse osaliseks aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Ta õpib Antsla gümnaasiumi 11. klassis. 2020. aastal oli ta aasta noorkotka tiitli nominent. Trolla on noormees, kelle silmist näeb, kui väga talle meeldib olla noorkotkas. Pühendunud ellujääja, suurepärane õpetaja noorematele ja usaldusväärne kaaslane. Alati valmis nõu ja jõuga abiks olema.

Keskkonnaminister Erki Savisaar õnnitleb Joosep Trollat. Arno Mikkor

Trolla on osalenud Karula rahvuspargi noorte looduskaitsjate kursustel Junior Ranger, seminarides ja laagrites. Eelmisel aastal osales ta GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) töös ja laagris.

Õpetlikud mängud

Tuuli Hommik pälvis tunnustuse suure loodushuvi ja looduse põhjaliku uurimise ning heade saavutuste eest. Ta on Antsla gümnaasiumi 9.b klassi õpilane, kes võtab alati osa programmi Junior Ranger ettevõtmistest, koristustöödest ja talgutest.

Talle meeldib väga looduses seiklemine ja pildistamine. Eelmisel õppeaastal koostas ta omapildistatud failidest loovtöö, kus tegi 200 failist fotod ning leidis 12 mängu, mida saab õppetundides kasutada. Tema loovtöö on rikastanud sel õppeaastal teise kooliastme loodusainete tunde.

2020. ja 2021. aastal osales ta GLOBE töös ja laagris, kus paistis silma väga suurte teadmiste poolest. Selle õppeaasta oktoobris viie kooli õpihuvilaagris aitas ta määrata taimi, kui õpilased panid silte Antsla valla Kasumetsa tervise- ja õpperaja äärde. Ta osales edukalt Võru maakonna bioloogiaolümpiaadil. Samuti osaleb ta viiendat aastat TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) tegevuses.

Märgid anti kätte eile pealinnas toimunud looduskaitsekuu avamisel, kus vabariigi president Alar Karis ja keskkonnaminister Erki Savisaar andsid üle tänavuse Eerik Kumari looduskaitsepreemia, Eesti looduskaitsemärgid ja noore looduskaitsja märgid.