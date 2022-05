Professor: koroonalainet ei saa veel lõppenuks pidada

Antikehade levimuse hindamiseks andis seekordse uuringuetapi vältel proovi 2228 inimest, kellest 86%-l olid antikehad olemas. See näitaja on püsinud kuu jooksul pea muutumatu. Kõige püsivamalt on antikehadega kaitstud vaktsineeritud. Läbipõdenutest on antikehad olemas kolmel neljandikul. «See näitab, et pärast läbipõdemist tekkinud antikehad on vähem püsivad ja kaovad kiiremini kui vaktsineerimise teel saadud antikehad,» rääkis Kalda.

Käitumisuuringust ilmneb, et inimeste ohutunne on kahanenud ja ohutusabinõudele pööratakse üha vähem tähelepanu. Valdav osa nakatunuga kokkupuutunutest ei võta kasutusele abinõusid, et nakkuse levikut vältida.

Seireuuringu tegevjuhi, Tartu Ülikooli rahvatervishoiu kaasprofessori Mikk Jürissoni sõnul ei piisa viiruselaine lõppemiseks üksnes päikeseliste kevadilmade saabumisest. «Praegu on sobiv aeg, et täiendada tavapärast vaktsineerimiskuuri tõhustusdoosiga ja pidurdada sel moel viiruse levikut. Mida suurema vaktsineerituse taseme suudame suve jooksul ühiskonnas saavutada, seda kaugemale lükkub uue viirusehooaja saabudes järgmise nakkuslaine algus,» selgitas Jürisson.