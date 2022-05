OÜ Vaga Mama juhatuse liige Kamal Prasad Chalise rääkis, et uus restoran avas uksed Valga-Valka piirilaada ajal möödunud nädalavahetusel ja nüüdseks on inimesed on uue söögikoha juba avastanud. Restoran pakub Hiina, India, Tai ja Nepali toitu.