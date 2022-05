Valgamaa lühiuudised

Nääme jätkab piirkonna juhina

Tööle asus raamatupidaja asendaja

Praosk on lõpetanud 2018. aastal Lääne-Viru rakenduskõrgkooli majandusarvestuse erialal ning praegu õpib Eesti maaülikooli magistriõppes majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal. Ta on pärit Otepää vallast Sangaste piirkonnast. Varem on ta töötanud Valga haiglas ja Valga vallavalitsuses raamatupidajana. LEPM

Piirilinna koostöö takerdub seadustesse

Valga vallajuhid tõid välja asjaolu, et jätkuvalt on kaksiklinnal Valgal-Valkal ühisteenuste arendamine praktikas ülikeeruline, sest põrkuda tuleb kahe riigi seadusandlusega, mis omavahel ei ühildu. Samuti pole toetatud ja tagatud piiriüleste teenuste finantseerimine. Näiteks on Valga haigla valmis pakkuma ravi Valka omavalitsuse elanikele, Valga loomade varjupaik võiks teenindada ka Valka piirkonda, kuid see on takistatud.