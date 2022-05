Põlvamaa lühiuudised

Põlva haiglas alustas tööd uus osakonnajuht

Pärt Prommiku huvi on taastusravi ja seda selle valdkonna kõigil tasanditel, teatas haigla. Hariduselt on ta füsioterapeut, 13-aastase kliinilise töö kogemusega, spetsialiseerunud luu- ja lihaskonna vaevustele. Õppetöösse panustab ta Tartu ülikoolis ortopeedilise füsioteraapia lektorina. Prommiku teadustöö on suunatud taastusravi uurimisele Eestis.

Põlvamaale motiveeris Prommikut kandideerima siinne väga hea taastusravi. Ka tema teadustöö on haigla teatel näidanud, et Põlvamaa elanike taastusravi on üks Eesti parimaid, seda nii kättesaadavuselt kui ka mahult. Olenemata sellest näeb ta ruumi arenguks. Esmase uuendusena on tal plaanis täiendada taastusravi meeskonda kahe taastusarsti ja geriaatriga. LEPM