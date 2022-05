Katrin Martinfeld: laste liikumisharjumuste parandamise nimel tuleb visalt tööd teha

Loeme pealkirju: «Iga neljas 1. klassi laps on ülekaaluline või rasvunud», «Hinne Eesti laste liikumisaktiivsusele: kolm miinus», «Eesti laste liikumisaktiivsus ei ole piisav optimaalse tervise säilitamiseks». Uuringute põhjal on suurenenud õpilaste rühihäired, meeleoluhäired ja lühinägelikkus. Riigieksamil ruumis kiirpilgul saadud ülevaate põhjal on 66 protsenti abiturientidest prillidega.