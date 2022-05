Vutistaar kiitis valgalasest olümpiavõitjat

Nõnda saatis Eesti parim vutimees kullamehele tervituse. «Hea Tanel! On suur rõõm ja au olla keegi, kelle fänniks on olümpiavõitja isiklikult!» alustas Klavan ühismeedias videopöördumist. «Mul oli ülimalt hea meel kuulda Sinu kuldmedalist kurtide olümpiamängudel. Kindlasti ei tee see uhkeks ainult mind, vaid kogu Eesti spordisõprade suurt peret. Eriti võimas on muidugi Su isikliku rekordi parandus. Nii et veel kord: palju õnne, Tanel, ning sportlikke kordaminekuid edaspidiseks!»

Tanel Visnap võitis kaugushüppes kuldmedali viimasel katsel sooritatud võimsa isikliku rekordiga 7,43 meetrit. Kõrgushüppes võitis ta pronksmedali tulemusega 1,83 meetrit.