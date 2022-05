Maanteemuuseumi juhina alustas tööd Ivo Posti

«Olles ise põline lõunaeestlane, on Põlvamaa kant mulle hästi tuttav juba lapsepõlvest nii Karilatsi, Palojärve, Varbuse kui kogu Postiteega,» ütles Posti. «Küka mäed võtsid autosõidul nii toona kui praegu kõhu seest mõnusalt õõnsaks. Seepärast eks see üks nostalgia ole, mis kandideerimisotsuse juures üsna suurt rolli mängis. Lisaks on maanteemuuseum Eesti üks vingemaid muuseume, mida on lihtsalt suur au juhtida.»

Transpordiameti avalike suhete teenistuse juht Kaja Sepp ütles, et muuseumijuhi konkursil langes valik Ivo Posti kasuks arenguvisioonide klappimise ning Posti kogemuste tõttu erinevate muuseumite juhtimisel.

«Sümpatiseeris nägemus maanteemuuseumist kui korduvalt külastatavast peremuuseumist, kus jätkub tegevust nii suvel kui talvel,» ütles Sepp. «Maanteemuuseum vajab tugevat karismaatilist juhti ning Ivo seda kõike on. Samuti on tema varasem töö tõestanud võimekust visioonid ellu viia.»