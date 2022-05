Põlva Serviti kindlustas 16. Eesti meistritiitli

Kaks vooru enne hooaja lõppu on Servitil nüüd 32 ja Viljandil 28 punkti. Teist korda ajaloos hõbedani jõudnud Viljandi võib põlvalased kinni püüda, kuid omavaheliste mängude saldo on Serviti kasuks. Pronksi kindlustanud HC Tallinnal on 21 silma, järgnevad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper üheksa ning Raasiku/Mistra ja SK Tapa seitsme punktiga.