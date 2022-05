GALERII ⟩ Tuntud skulptori väljapanek vürtsitab Postiteed

«Nõukaajal õpetati, et looja peab oma rahvast teenima. Nii ka mina. Tegin need objektid tee äärde oma rõõmust ja rahaga. Kulka (Eesti Kultuurkapital – toim) minusugust ei toida,» ütles Mati Karmin.

Suure tsisterni ostis ta Lääne-Virumaalt ja vedas treileriga Põlvamaale tallu kohale. Kaks Ameerika disainiga vana nõukogude sõjaväeautot oli ta toonud juba paarkümmend aastat tagasi. Kiri vaadil «Sitta kah!» parafraseerib tuntud karikaturisti ja animaatori Priit Pärna kuulsat karikatuuri, mis ilmus 1987. aasta kevadel kultuurilehes Sirp ja Vasar. Karmin lisas Eesti kontuurid Euroopa Liidu lipupärga. Kanepileht sümboliseerib Kanepi valda. «Eks igaüks ise mõtestab,» märkis autor.

Furgoonautole kandis ta juba pea aasta tagasi prohvetlikuks osutunud üleskutse «Make love, not war!» ja lisas hipideaegse rahumärgi. Mõlemad olid kasutusel aastakümneid tagasi USA-Vietnami sõja vastases liikumises. «Kahju, et see loosung on ülimalt aktuaalne ka täna,» sõnas ta. Vintsi otsas meremiinikestal on aga lause «Jalgpall ei ole parem kui sex!» – parafraas Smilersi laulule. «Maitse asi, mõistagi!»