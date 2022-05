Tuntud tantsutreener motiveeris Valgas noori

Rändkoolitus on saanud alguse soovist panustada kõikide praegu Eestis asuvate noorte heaolusse. «Maailmas on praegu palju kurbust, viha ja segadust ning kõik Ukrainas toimuv ja koroonapandeemia on tekitanud noortele pingeid,» ütles koolitustesarja ellu kutsunud Joel Juht. «Seega leian, et just praegu vajavad noored märkamist ning midagi toredat oma igapäevaelus. Olen treeninud inimesi üle 30 aasta ning näinud, kuidas tants inimesi aitab.»