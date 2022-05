Kubijal läheb lahti Võrumaa laulu- ja tantsupidu

Üles astuvad Võrumaa laulu-, tantsu-, võimlemiskollektiivid, puhkpilliorkestrid, nii mudilaste, laste, noorte kui ka täiskasvanute kollektiivid, rahvamuusikud ja näitlejad. Kokku üle 1700 esineja. Oodata on külalisi Põlva- ja Tartumaalt, aga ka Tallinnast.

Peokavas on eraldi seto kultuuri plokk, mille lavastaja on Piret Torm-Kriis, ja folklooriplokk, mida lavastab Leili Väisa. Lauljaid saadab maestro Riivo Jõgi kokku pandud ansambel. Rahvas saab kaasa laulda koos Reet Linnaga. Lustakad vahetekstid on koostanud Ulvi Mustmaa.