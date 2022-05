Keskuses magavad kodutud on piirilinnas pinnuks silmas

Valka kihelkonnaduuma esimehe Vents Armands Krauklise sõnul on ta probleemiga kursis ja vald püüab seda lahendada, vahendas Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija veebitoimetaja Oskars Hofmanis. Krauklis ise on kodutuid kesklinnast eemale ajanud, aga ikka ja jälle tulevad nad sinna tagasi, lisas Hofmanis.

Hiljuti helistas üks Valka elanik politseisse, misjärel viidi üks kodututest Valmieras asuvasse kinnipidamisasutusse. Probleemi üks pool on ajakirjaniku vahendusel see, et Valkas napib munitsipaalpolitseinikke, kes olukorra kontrolli all hoiaksid. Kui aga keegi Valkast või Valgast näeb neid inimesi kesklinnas magamas, tuleks helistada Läti riigipolitsei telefoninumbril 110.