Kahekorruselise maja asemel on nüüdseks täiskõrguse saanud kaks ühekorruselist, millest ühes pinda 390 ja teises 400 ruutmeetrit. ASi Hoolekandeteenused ehitusjuhi Raivo Raamatu sõnutsi on tagumises majas kolm korterit, milles igaühes hakkab elama kuus inimest. Esimeses majas on kaks korterit 12 inimesele. Suurema hoone keskel on õppe- ja tegevusruum, kus kõik saavad koos olla. Igas kodus on kaks WCd, neist üks koos duširuumiga, kuhu pääseb ka ratastooliga. Mõlema maja ees on terrass koos istumiskohtadega.