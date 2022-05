Eesti palgatõusu edetabelit juhib Tõrva vald

Kagu-Eesti 11 omavalitsusest teenisid mullu kõige rohkem Kanepi valla töötajad, nende keskmine kuu brutosissetulek oli 1346 eurot. Järgnesid Tõrva vald 1312 ja Otepää vald 1295 euroga. Tabeli lõpus on Valga vald, kus keskmine palk oli mullu 1120 eurot, ka palgatõus on olnud aastaga väikseim: vaid 3,6 protsenti.

«Meil on kasutusel tükitöö põhimõte: see tähendab, et hea palga eest peab ka rabelema,» rääkis Tõrva valla suurima tööandja Combiwood OÜ üks omanik Virko Lepmets. Väikeses Möldre külas puitliiste tootev Combiwood annab tööd enam kui kahesajale inimesele, kelle keskmine brutopalk on ligikaudu 2000 eurot.