Tomi Saluveer: maaelu muudab õnnelikuks

Mis seal Tõrva vallas siis teistmoodi tehakse? Vallavanema kinnitusel pole piirkonda uusi head palka pakkuvaid ettevõtteid viimasel ajal lisandunud. Pigem on senised tegijad kanda kinnitanud, tegevust tõhusamaks muutnud ja laiendanud. Tõrvas on suurematest tööandjatest head palgamaksjad näiteks metsafirma Valga Puu, puidutööstus Combiwood, põllumajandusettevõte Hummuli Agro ja ehitusfirma Valmap Grupp. Kandev roll on puidusektoril.

Kuu keskmine brutotulu suurenes Eestis aastaga 6,7 protsenti. Keskmisele palgatõusule on Lõuna-Eestis üsna lähedal Räpina ja Antsla, mis jäävad riigi keskmisest palgahüppest maha vaid 0,6 protsendiga. Veelgi lähemal on Eesti keskmisele palgatõusule Setomaa, kus tuleb samas tõdeda, et ollakse 1177-eurose kuusissetulekuga piirkonna omavalitsustest eelviimasel kohal. Maha jääb vaid Valga, kus keskmine palk ainult 1120 eurot. Eesti palgatöötaja keskmine brutotulu kuus on seejuures 1475 eurot.

Lootust annab töötasude nukrale statistikale vastuvoolu ujuv kinnisvaraturg, sest just väikelinnades ja maakohtades kerkivad kinnisvara hinnad oluliselt kiiremini kui pealinnas. Mullu teisel poolaastal tõusid näiteks Valga- ja Võrumaal korterite mediaanhinnad enam kui 60 protsenti. Noored kolivad tagasi maale, suvekodudest saavad päriskodud. Kodukontorid on koroonapandeemia tõttu muutunud tavaliseks ning kui elamistingimused paranevad, kiire internet tuppa jõuab ja töö saab kaugtöö vormis tehtud, polegi enam vajadust linna tagasi kolida.