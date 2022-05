Lõuna-Eesti kogukonnad saavad ürituste jaoks toetust küsida

„Kogukonnaprogrammi eesmärk on anda hoogu omavahelisele koostööle ja tugevdada Lõuna-Eesti identiteeti. Tutvustame Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammis üheskoos kogu piirkonda meie külalistele just nende väärtuste põhjal, mis on olulised siinsetele inimestele ja kogukondadele,“ rääkis Tammets. „Soovime, et iga planeeritav sündmus tõstaks esile Lõuna-Eesti väärtusi – puhast loodust, mitmekülgset kultuuripärandit, kohalikku toitu ja käsitööd, tervislikku eluviisi, jätkusuutlikke ja innovaatilisi lahendusi ning aktiivseid ja elujõulisi kogukondi.“