Raamatukogudes sai teisipäeval kaugtööd teha

Kultuuriminister Tiit Teriku sõnul on töökultuur teinud mõne aastaga suure hüppe ning paljudel on vabadus teha tööd just seal, kus parasjagu kõige sobilikum on. „Kontorist eemal töötamiseks on mitmeid variante, ka raamatukogud pakuvad selleks erinevaid võimalusi. Raamatukoguteenus on kõigile tasuta kättesaadav ning toetab seeläbi kaugtöövõimalusi ka nendes piirkondades, kus näiteks kodune internetiühendus ei pruugi väga hea olla,“ lisas Terik, kes pidas koosolekuid Nõmme raamatukogus.