Algab Ahja mõisa peahoone katuse remont

2007. aastal põlenud Ahja mõisa peahoones on taastustöid tehtud alates 2018. aastast.

Ehkki pärast 2007. aastal aset leidnud Ahja mõisa peahoone põlengut on selle katust kord juba taastatud, laseb see nüüd jälle vett läbi. Sestap tuleb ette võtta katuse remont, samuti on plaanis korstnate ümberehitus.