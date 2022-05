Lõuna-Eesti lapsed tulevad õppetööks õue

Valga põhikooli direktori Hannely Luik-Stogovi sõnul on kool õuesõpet rakendanud varemgi, kuid liikuma kutsuvate koolide võrgustikuga liituti tänavu. «Nüüd on meie eesmärk rakendada seda liikumist kogu kooli tegevustes süstemaatiliselt,» lausus koolijuht.

Õuesõppenädalast võtavad osa kõik põhikooli klassid, ehkki kohustust ilmtingimata tunde iga ilmaga väljas teha ei ole. «Eks matemaatikat, füüsikat tehakse väljas vähem, aga tegelikult saab kõike õues õppida. Ülesanded on õues palju praktilisemad, ei pea laua taga olema, vaid saab liikuda ning end vabalt tunda. Lapsed ise on olnud vaimustuses, ei ole distsipliiniprobleeme, et väljas õppida ei taheta.»