Sten Mahov: kaitseotstarbeline raudtee

Ehkki aastate jooksul on investeeringuid raudteesse tehtud hulga, ehitati uued peatused ja remonditi ka rööpaid, selgus üsna pea pärast «porgandite» liiniletulekut, et ega lubatud kiirust 160 km/h siinsel raudteel niipea saavutata. On teine kehvake ning vajavat suurt investeeringut ja nüüdisajastamist.