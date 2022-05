Heiki Kelp: kultuurirahvast ootab kriiside kiuste ees rikkalik suvi

Püüdsin juhina olla realist ja teha otsuseid, mis säästaksid tegijaid ja publikut. See tähendas planeerida üritusi ettenägelikult nii, et need ikka ka toimuda saaksid ja tehtud töö tühja ei jookseks ning juba väljakuulutatud etendustele ei kleebitaks peale silte «jääb ära» või «edasi lükatud».