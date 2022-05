Postiteel läheb pillerkaariks

Eesti kaunimaks maanteeks nimetatud vana Tartu-Võru maantee on ajalooline Postitee, mis oma tuntumas osas algab Voorekülast Põlvamaa piiril ja ühendab kolme valla ning neljateistkümne küla rahva. Kuulus käänuline tee lookleb üle Röövlimägede ja läbi Tilleoru. Tee äärde jäävad muu hulgas Puskaru, Ihamaru ning Karilatsi külasid, millest on rahvasuus isegi vigurjutt vormunud puskari mõjust, tillest ja orust, ihu marust ning lastekarjast. Postitee ääres on külastajaile avatud kolm muuseumi -- Karilatsi Vabaõhumuuseum, Eesti Maantemuuseum ja Lõõtsamuuseum. Rändajaid meelitavad metsadesse loodud matkarajad, puhkekohad ning supluskohana tuntud Palojärv.