Päästjatele andsid tööd kukkujad

17. mail kell 12.54 helistas hädaabinumbrile Tõrva linnas Väike-Aia tänaval elav naisterahvas, kes ütles, et kukkus poest tulles koduvärava ette maha ega saa enam püsti. Kohale saabunud päästjad aitasid veidi ülekaalulise vanaproua püsti ning toimetasid ta tuppa. Kiirabi sekkumist ta õnneks ei vajanud.

17. mail kell 16.29 sai häirekeskus teate, et Otepää linnas Hurda tänaval on meesterahvas kukkunud ega saa enam püsti, kuna jalg hirmsasti valutab. Päästjad tuvastasid saabudes, et veidi purjutanud isikul oli jalg krampi tõmmanud ning sügeles veidi, kuid üldiselt tundis end hästi ning kiirabi sekkumist ei vajanud. Päästjad toimetasid meesterahva koju toibuma.