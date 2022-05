Kompetentsikeskus Tsenter otsib visioonikat juhti

Tsentri senise juhi Mart Nilsoni sõnul on innovaatilise organisatsiooni arenguks vaja aeg-ajalt värsket vaatenurka. ”Kuna alanud on uue projektiperioodi ettevalmistus, siis otsime juhtimisprotsessi värsket jõudu,” lausus ta. Nilson kinnitab, et kogu senine kollektiiv toetab uut juhti oma kogemuste ja teadmistega, temal endal aga on plaanis jätkata arendusjuhina.