GALERII ⟩ Bensiini hind rühib uutesse kõrgustesse

Veidi rõõmustavam seis on piirilinna elanike jaoks Läti poolel Valkas, kus mootoribensiini 95 liiter on Eesti hindadega võrreldes 16 sendi võrra soodsam, makstes 1,897 eurot liiter.

Eesti suuremates tanklakettides maksis diisel 1,829 eurot liiter, üle piiri Valkas tuleb aga diisli liitri eest välja käia 1,897 eurot. Seega hetkel on bensiin Lätis odavam ja diisel kallim. Hinnavõrdlus on tehtud 18. mai pärastlõunaste müügihindadega.

Ärevad ajad valitsevad veel pikalt

Neste kommunikatsioonijuhi Risto Sülluste sõnul jäävad nii toornafta kui valmistoodangu turgudel ärevad ajad valitsema veel pikalt.

Sülluste sõnul on bensiinide hinnatõus tingitud sisseostuhindade tõusust, mis viimase kuu vältel on järjepidevalt kasvus olnud. Diislikütuse hind on seevastu olnud languses.

Tõusu taga on mitmeid põhjuseid. "Hooajalisus tõstab Euroopa rafineerimistehastes tootlikkust ja see survestab ka mitte-Venemaa toornafta hindu. Lisaks mõjutab hinda Euroopa Liidu kavatsus kuue kuu jooksul Venemaa toornafta import järk-järgult lõpetada," selgitas Sülluste, lisades et samal ajal ei ole ka OPEC+ nõus rohkem toornaftat pumpama, mis omakorda toetab toornafa hinnatõusu, kuigi lühiajaliselt.

"Teiselt poolt aga võib senine hinnakasv pisut leevenduda, kui Venemaa toornafta leiab turge. Kui Euroopa rafineerimistehastele vabaneb rohkem Lähis-Ida naftat, tooks see tõenäoliselt alla ka teised mitte-Venemaa toornafta hinnad, mis on täna suuremast nõudlusest ja konkurentsist tingituna kallimad. Millise stsenaariumiga turud edasi arenevad, on täna väga keeruline ennustada," nentis ta.