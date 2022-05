Lõuna-Eesti haigla sulges covidi osakonna

Ravijuht Agnes Aarti selgitusel on haigestumised vähenenud ja seda näitavad iganädalased numbrid haiglaravi vajajate osas. „Värskeid covidi haigeid enam ei lisandunud, isolatsioonis olnutel sai karantiiniaeg täis. Edasi toimib senine covidi osakond tavalise siseosakonnana.”

Aart lisas, et kolmapäeva ennelõuna seisuga on covidiga haiguslehel paar-kolm haiglatöötajat. „Täna testime covidi osas haiglaravile tulijaid. Juunis plaanime selle korra üle vaadata.”

Lõuna-Eesti haiglasse on jätkuvalt abi saamiseks pöördumas ka Ukraina sõjakoldest saabunud inimesed. „Pöördumisi on nagu kõigil teistelgi inimestel. Muret on teinud traumad, haigestumised ja kroonilised haigused. Massilist ukrainlaste EMO-sse pöördumist ei ole, abi saavad sealt kõik ja seda ööpäev ringi,” märkis Agnes Aart.