Pereõed saavad õiguse avada töövõimetuslehti

Kuna perearstidest on endiselt suur puudus ja paljud töötavad perearstid on juba kõrges eas, on tervishoiu osapoolte kokkuleppel suurendatud ka peremeditsiini residentuuritellimust. Eeloleval sügisel saab Tartu Ülikooli peremeditsiini residentuuri õppima asuda 40 arst-residenti.

„Eelmisel aastal täitusid kõik peremeditsiini residentuurikohad. Perearst on eriarst, kelle kutset väärtustavad ka arstiõppe lõpetanud üha enam,“ ütles minister Tanel Kiik. „Oluline on, et noorte perearstide sisenemine peremeditsiini oleks sujuvam, teisalt peame enam toetama ja hoidma ka juba töötavaid perearste selle vastutusrikka töö juures, et tagada ka edaspidi perearstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades.“