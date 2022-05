Räpina valmistub aasta suursündmuseks

Jõe tänaval on ka vanatehnikaklubi Vänt näitus. Aianduskooli parklas leiab aset Eviko Rahva Rammusarja I etapp. Koidu tn 2a on võikmalik rentida vesijalgratgtaid ja paate sõiduks Räpina paisjärvele. Metsakooli talus Raadamal on avatud talu ,loomaaed ja kodukohvik.